Éliminatoires CAN 2022 : tous les résultats de la soirée

Les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun 2022 a repris ce mercredi avec les rencontres de la troisième journée. 12 buts ont été inscrits. Voici le point complet des rencontres disputées ce soir.

Leader du groupe I, le Sénégal a disposé de la Guinée-Bissau (2-0) pour son troisième match de ces phases qualificatives à la CAN Cameroun 2022. Sadio Mané et Opa Nguette sont les buteurs de la rencontre. Avec cette victoire, le Sénégal fait un pas de géant dans la course à la qualification. Les Lions de la Téranga pourraient devenir la première nation à valider son billet pour le Cameroun ce dimanche lors de la 4è journée face à sa victime du jour.

Dans le groupe A, la Guinée a fait un important pas dans la course à la qualification allant battre le Tchad (1-0) au stade du 28 septembre. Au classement, Le Syli national est premier avec trois points d’avance sur le Mali qui reçoit la Namibie, vendredi prochain. Dans les autres rencontres de cette soirée, le Burundi et la Mauritanie se sont neutralisés (1-1) tandis que la Guinée équatoriale a pris le dessus sur la Libye (3-2).

Le point complet des rencontres:

Croupe A :

Guinée 1 – 0 Tchad : Camara (45e) pour la Guinée

Groupe E :

Mauritanie 1 – 1 Burundi : N’Diaye (30e) pour la Mauritanie et Berahino (79e) pour le Burundi

Groupe G :

Kenya 1 – 1 Comores : Juma (65e) pour le Kenya et M’Changama (26e) pour les Comores

Groupe I :

Sénégal 2 – 0 Guinée-Bissau, à Thiès

Groupe J :

Libye 2–3 Guinée équatoriale, à Radès (Tunisie)