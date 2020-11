Éliminatoires CAN 2022 : le programme des 3è et 4è journées

Les troisième et quatrième tours des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun 2022 démarrent ce mercredi avec plusieurs rencontres choc. Découvrez le calendrier complet des matchs.

Les phases qualificatives de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun 2022 reprennent cette semaine avec les rencontres des troisième et quatrième journées. 48 matchs sont au programme et seront disputés en aller retour. Deuxième du groupe L avec trois points au compteur, le Bénin recevra ce samedi 14 novembre le Lesotho avant de se déplacer chez son adversaire trois jours plus tard. Les Écureuils, éliminés en quart de finale lors de la dernière édition, sont contraints de remporter cette double confrontation face aux Crocodiles pour ne pas compromettre leur chance de qualification dans cette poule où figurent aussi le Nigéria et la Sierra Léone.

Champion d’Afrique en titre, l’Algérie va se mesurer au Zimbabwe. Les Fennecs, leaders de leur groupe, vont tenter de valider leur ticket pour la phase finale. Autre grand favori de ces tours éliminatoires, le Sénégal croisera les crampons avec la Guinée-Bissau. En difficulté avec notamment une défaite face à l’Ethiopie, la Côte d’Ivoire sera très attendue lors du double choc face aux Barea du Madagascar. La RD Congo et l’Egypte, accrochés deux fois lors des deux premières journées, font également partie des équipes en mode reconquête.

Programme des 3eme et 4eme journées

Groupe A :

Mercredi 11 novembre : Guinée – Tchad

Vendredi 13 novembre : Mali – Namibie

Dimanche 15 novembre : Tchad – Guinée

Mardi 17 novembre : Namibie – Mali

Classement : 1. Mali, Guinée, 4 pts (+2). 3. Namibie, 3 pts (-1). 4. Tchad, 0 pt (-3).

Groupe B :

Jeudi 12 novembre : Burkina Faso – Malawi

Jeudi 12 novembre : Ouganda – Soudan du Sud

Lundi 16 novembre : Malawi – Burkina Faso

Lundi 16 novembre : Soudan du Sud – Ouganda

Classement : 1. Ouganda, Burkina Faso, 4 pts (+2). 3. Malawi, 3 pts (-1). 4. Soudan du Sud, 0 pt (-3).

Groupe C :

Jeudi 12 novembre : Ghana – Soudan

Vendredi 13 novembre : Afrique du Sud – Sao Tomé et Principe

Lundi 16 novembre : Sao Tomé et Principe – Afrique du Sud

Mardi 17 novembre : Soudan – Ghana

Classement : 1. Ghana, 6 pts (+3). 2. Soudan, 3 pts (+3), Afrique du Sud, 3 pts (-1). 4. Sao Tomé, 0 pt (-5).

Groupe D :

Jeudi 12 novembre : Gabon – Gambie

Samedi 14 novembre : RD Congo – Angola

Lundi 16 novembre : Gambie – Gabon

Mardi 17 novembre : Angola – RD Congo

Classement : 1. Gambie, 4 pts (+2), Gabon, 4 pts (+1). 3. RD Congo, 2 pts (0). 4. Angola, 0 pt (-3).

Groupe E :

Mercredi 11 novembre : Mauritanie – Burundi

Vendredi 13 novembre : Maroc – Centrafrique

Dimanche 15 novembre : Burundi – Mauritanie

Mardi 17 novembre : Centrafrique – Maroc (à Douala)

Classement : 1. Maroc, 4 pts (+3), Mauritanie, 4 pts (+2). 3. Centrafrique, 3 pts (0). 4. Burundi, 0 pt (-5).

Groupe F :

Mercredi 11 novembre : Cap-Vert – Rwanda

Jeudi 12 novembre : Cameroun – Mozambique

Lundi 16 novembre : Mozambique – Cameroun

Mardi 17 novembre : Rwanda – Cap-Vert

Classement : 1. Mozambique, 4 pts (+2), Cameroun (Q), 4 pts (+1). 3. Cap-Vert, 2 pts (0). 4. Rwanda, 0 pt (-3).

Dans cette poule, seule la nation la mieux classée, hormis le Cameroun, pays organisateur, sera qualifiée.

Groupe G :

Mercredi 11 novembre : Kenya – Comores

Samedi 14 novembre : Egypte – Togo

Dimanche 15 novembre : Comores – Kenya

Mardi 17 novembre : Togo – Egypte

Classement : 1. Comores, 4 pts (+1). 2. Kenya, Egypte, 2 pts (0). 4. Togo, 1 pt (-1).

Groupe H :

Jeudi 12 novembre : Algérie – Zimbabwe

Jeudi 12 novembre : Zambie – Botswana

Lundi 16 novembre : Zimbabwe – Algérie

Lundi 16 novembre : Botswana – Zambie

Classement : 1. Algérie, 6 pts (+6). 2. Zimbabwe, 4 pts (+1). 3. Botswana, 1 pt (-1). 4. Zambie, 0 pt (-6).

Groupe I :

Mercredi 11 novembre : Sénégal – Guinée-Bissau

Jeudi 12 novembre : Congo – Eswatini

Dimanche 15 novembre : Guinée-Bissau – Sénégal

Lundi 16 novembre : Eswatini – Congo

Classement : 1. Sénégal, 6 pts (+5). 2. Congo, 3 pts (+1), Guinée-Bissau, 3 pts (0). 4. Eswatini, 0 pt (-6).

Groupe J :

Mercredi 11 novembre : Libye – Guinée équatoriale, à Radès (Tunisie)

Vendredi 13 novembre : Tunisie – Tanzanie

Dimanche 15 novembre : Guinée équatoriale – Libye

Mardi 17 novembre : Tanzanie – Tunisie

Classement : 1. Tunisie, 6 pts (+5). 2. Tanzanie, 3 pts (0), Libye, 3 pts (-3). 4. Guinée équatoriale, 0 pt (-2).

Groupe K :

Jeudi 12 novembre : Côte d’Ivoire – Madagascar

Vendredi 13 novembre : Niger – Ethiopie

Mardi 17 novembre : Madagascar – Côte d’Ivoire

Mardi 17 novembre : Ethiopie – Niger

Classement : 1. Madagascar, 6 pts (+5). 2. Ethiopie, Côte d’Ivoire, 3 pts (0). 4. Niger, 0 pt (-5).

Groupe L :

Vendredi 13 novembre : Nigeria – Sierra Leone

Samedi 14 novembre : Bénin – Lesotho

Mardi 17 novembre : Sierra Leone – Nigeria

Mardi 17 novembre : Lesotho – Bénin

Classement : 1. Nigeria, 6 pts (+3). 2. Bénin, 3 pts (0). 3. Sierra Leone, 1 pt (-1), Lesotho, 1 pt (-2).