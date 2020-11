Éliminatoires CAN 2021: les affiches de ce samedi 14 novembre

Les rencontres de la 3eme journée de l’éliminatoire de la CAN 2021 s’achèvent ce weekend avec plusieurs affiches choc.

Trois rencontres sont au programme ce samedi dans le cadre des troisième éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Deuxième du groupe L avec trois points, le Bénin accueille le Lesotho au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Les Ecureuils vont tenter d’arracher les trois points de la victoire pour venir à une longueur du Nigéria, tenu en échec par la Sierra Leone (4-4) au terme d’une rencontre folle.

Dans le groupe G, l’Egypte, à la traîne avec deux points en deux sorties, va tenter de se relancer face au Togo. Un défi qui s’annonce compliqué pour les Pharaons privés de leur capitaine Mohamed Salah, testé positif au coronavirus. A Kinshasa, la RDC reçoit l’Angola. Une victoire et rien qu’une victoire pour relancer les Congolais. Après deux sorties, pour seulement deux nuls (0-0 contre le Gabaon, et 2-2 contre la Gambie), les Léopards jouent leur avenir dans cette rencontre face à l’Angola. Avec 2 points et une décevante troisième place dans un groupe à sa portée sur le papier, la RDC n’a donc pas droit à l’erreur à domicile.

Le programme du samedi 14 novembre

Groupe D

RDC-Angola

Groupe G

Egypte-Togo

Groupe L

Bénin-Lesotho