Elim CAN 2022: les béninois Verdon, Adeoti et Soukou absents contre le Lesotho

Alors que le Bénin affronte le Lesotho dans le cadre des éliminatoires CAN 2022, trois absents sont déjà enrégistrés dans les rangs des Ecureuils du Bénin.

En plus de Stéphane Sessegnon qui est sans club, Verdon, Adeoti et Soukou ne joueront pas les 14 et 15 novembre 2020 contre le Lesotho. Leur absence a été annoncé dans un communiqué de la fédération béninoise de Football.

Si Olivier Verdon (Ludogorets, Bulgarie), est blessé et atteint du coronavirus, Jordan Adéoti (Sarpsborg, Norvège) et Cebio Soukou (Arminia Bielefeld, Allemagne), sont interdits de voyage par leurs clubs respectifs.

Selon les informations de BENIN WEB TV, la raison du refus est la quarantaine que les deux joueurs devront observer à leur retour. Ce qui pourrait pénaliser leurs clubs qui a décidé de leur interdire leur présence pour les matchs Lesotho Bénn..

A noter que la liste des 24 joueurs qui affronteront Lesotho en faveur du Bénin, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022 a été dévoilée, il y a quelques jours par Michel Dussuyer.

D’après cette liste rendue publique, Stéphane SESSEGNON sera absent contrairement à David KIKI qui est annoncé. Il est à préciser que Casés dans la poule L, les Ecureuils sont 2è avec 3 points derrière le Nigéria.