Elim CAN 2022: avant Egypte-Togo, Mohamed Salah positif au coronavirus

L’attaquant vedette de l’Egypte, Mohamed Salah, a été testé positif au coronavirus et manquera la double confrontation face au Togo en éliminatoire de la CAN Cameroun 2022, a annoncé la fédération égyptienne sur son site officiel.

Coup dur pour l’Egypte. Alors que les Pharaons se préparent pour la double confrontation face au Togo dans le cadre des phases éliminatoires de la CAN Cameroun 2022, un cadre et pas des moindres va manquer à l’appel. Convoqué pour ces deux rencontres cruciales pour la formation égyptienne en difficulté dans le groupe G avec deux points en deux sorties, Mohamed Salah est déclaré forfait. L’attaquant de Liverpool a été contrôlé positif au coronavirus.

«Le prélèvement médical réalisé sur notre première équipe nationale de football a révélé que notre joueur international, Mohamed Salah, la star de Liverpool, était infecté par le coronavirus, après que son test est devenu positif. Il ne souffre d’aucun symptôme, les autres membres de l’équipe sont négatifs», a indiqué la fédération égyptien (FEF) dans un communiqué. L’ailier des Reds (28 ans, 13 matchs et 10 buts, toutes compétitions cette saison), asymptomatique, devra observer une période d’isolement, et ne disputera donc pas les deux matches des Pharaons face aux Éperviers les 14 et 17 novembre prochains.