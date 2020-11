Élections présidentielle et législatives au Burkina Faso: la CEDEAO déploie ses observateurs sur le terrain

La Communauté Economiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a déployé une mission d’observation électorale pour le compte de l’élection présidentielle couplée aux législatives de ce dimanche 22 novembre 2020, au Burkina Faso.

Après une rencontre de prise de contact effectuée à Ouagadougou, la capitale burkinabé, dans la semaine dernière, pour s’imprégner de l’évolution du processus électoral et appeler les différents acteurs impliqués à la paix, la CEDEAO vient de déployer une mission d’observation électorale aux pays des hommes intègres. La mission est composée de 80 observateurs, dont 10 à long terme et 70 à court terme, pour observer l’élection présidentielle couplée aux législatives de ce dimanche 22 novembre 2020, au Burkina Faso.

Conduite par l’ancien Premier Ministre de la République de Guinée, S.E.M. Kabiné KOMARA, la mission a pour objectif essentiel de s’assurer du bon déroulement du processus électoral. Les observateurs à court terme proviennent des Etats membres de la CEDEAO à l’exception du Burkina Faso, de la Cour de Justice de la CEDEAO, ainsi que du Parlement de la Communauté.

Les observateurs qui ne seront pas déployés dans toutes les provinces du pays, pour des raisons de sécurité, se chargeront d’observer et de suivre toutes les opérations préélectorales, électorales et postélectorales et de se prononcer sur leur déroulement. Cette observation portera sur la régularité, la transparence, l’équité et le bon déroulement de la présidentielle. “La CEDEAO lance un appel à tous les candidats afin que le scrutin se déroule dans la paix, la quiétude, la sérénité et la cohésion nationale”, note un communiqué du bloc sous-régional.