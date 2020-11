Elections CAF 2021: les 5 candidats en lice

Le dépôt des candidatures à la prochaine élection présidentielle de la CAF a pris fin, le jeudi 12 novembre dernier. 5 candidats ont réussi à déposer leur dossier avant la clôture.

Qui prendra les rênes de la Confédération africaine de football (CAF) au soir du 12 mars 2021? Le dépôt des candidatures à la prochaine élection présidentielle de l’organisation africaine a pris fin jeudi dernier. A la clôture, ils étaient 5 candidats à prétendre au fauteuil. Au rang de ceux-ci, le milliardaire sud-africain, Patrice Motsepe. Le président du club Mamelodi Sundowns a officialisé sa candidature ce lundi 9 novembre à Johannesburg en présence du président de la Fédération sud-africaine (SAFA), Danny Jordaan, et du ministre des Sports, arts et culture, Nathi Mthethwa. L’homme d’affaires et milliardaire (plus grosse fortune d’Afrique du Sud en 2012) a par ailleurs les soutiens du Nigeria, de la Sierra Leone et du Botswana pour sa candidature.

Très connu des arcanes de la CAF, Beau-frère du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, il est considéré comme un challenger sérieux au président sortant, Ahmad Ahmad, également candidat pour un second mandat à la tête de l’instance africaine. Autre candidat en lice, le Mauritanien Ahmed Yahya et le Sénégalais Augustin Senghor, tous deux membres du comité exécutif du dirigeant malgache. “Que la CAF sorte grandie de cette élection avec le Président qu’il faut pour relever les multiples défis qui l’assaillent. Humblement, je pense être cette personne“, a déclaré le Sénégalais sur le site Panafricanfootball. Le dernier homme à convoiter la présidence de la CAF est l’Ivoirien Jacques Anouma, comme une revanche sur l’histoire.

En 2012, il a tenté de se présenter contre le Camerounais Issa Hayatou. Mais sa candidature a été invalidée suite à un amendement des statuts de l’institution, quelques mois plus tôt. Il fallait, notamment être membre du Comité exécutif pour prétendre au poste. Cette fois, il peut présenter son dossier. Le 12 janvier 2021, le Secrétariat général de la CAF dévoilera les candidatures retenues pour l’élection qui est prévue le 12 mars à Rabat au Maroc.