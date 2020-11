Elections au Burkina Faso: l’invite de l’ONU aux acteurs politiques

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a invité ce mercredi, les acteurs politiques du Burkina Faso, « à recourir aux voies constitutionnelles et légales existantes pour régler les contentieux éventuels».

Le représentant spécial du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a été reçu ce mercredi, par le président burkinabé Roch Kaboré. Au cours de leur entrevue, Mohamed Ibn Chambas a félicité au nom de l’ONU, “le gouvernement et le peuple burkinabé et tous les acteurs burkinabé, pour l’organisation, la conduite et le déroulement pacifique du processus électoral ».

Mohamed Ibn Chambas a également invité les acteurs politiques « à recourir aux voies constitutionnelles et légales existantes pour régler les contentieux éventuels». Il a aussi salué les organisations de la société civile pour leur implication dans le déroulement du scrutin.

Selon les premiers résultats publiés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), le président sortant, Roch Kaboré, est en passe de remporter la présidentielle du 22 novembre dernier. Il a devancé le chef de file de l’opposition Zephirin Diabré et Eddie Komboigo dans 196 des 368 communes du Burkina Faso.