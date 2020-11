Elections américaines: le gouverneur de Pennsylvanie condamne l’attitude «honteuse» de Donald Trump

Le gouverneur américain de la Pennsylvanie, Tom Wolf, a exprimé son mécontentement face à la décision de Donald Trump de saisir le tribunal pour arrêter le dépouillement des bulletins de vote dans l’État, rapporte le Daily Post.

Mercredi soir, alors que les américains attendent impatiemment les résultats des Etats-clés, dont la Pennsylvanie, pour savoir qui du républicain Donald Trump ou du démocrate Joe Biden, ira à la maison blanche, l’équipe de campagne de Trump avait intenté une action en justice pour arrêter le décompte des voix en Pennsylvanie. La campagne de Trump a également exigé un recomptage des votes dans le Wisconsin.

A lire aussi: Joe Biden désormais à six grands électeurs de la Maison Blanche, Trump enclenche un bras de fer juridique

Le gouverneur démocrate Wolf, réagissant lors d’une conférence de presse, a décrit l’action comme contraire aux principes de base de la démocratie et scandaleuse. «Cet après-midi, la campagne Trump a intenté une action en justice pour arrêter le dépouillement des bulletins de vote en Pennsylvanie. C’est tout simplement faux. Cela va à l’encontre des principes les plus fondamentaux de notre démocratie. Il enlève à chaque citoyen américain le droit de voter pour choisir ses dirigeants. Les agents électoraux aux niveaux national et local devraient être libres de faire leur travail sans crainte ni intimidation », a indiqué Wolf.

« Ces tentatives de processus démocratique sont honteuses, nous allons nous battre et continuer à garantir des élections libres et équitables en Pennsylvanie. Nous nous battrons comme un enfer pour protéger le vote en Pennsylvanie, nous avons besoin d’élections libres et équitables sans influenceurs externes. Nous devons avoir la certitude que les gens choisissent leurs dirigeants et non les dirigeants qui choisissent les personnes qui votent pour eux», a-t-il ajouté.