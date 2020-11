Elections américaines: «gagner est facile. Perdre n’est jamais facile», Donald Trump

Donald Trump a admis qu’il ne lui serait pas facile pour lui de perdre l’élection présidentielle américaine du 3 novembre. Selon Tass, il a fait cette déclaration à son siège de campagne le jour du scrutin 2020.

Trump a indiqué qu’il n’a pas préparé de discours de concession ou le discours d’acceptation d’une éventuelle défaite. “Non, je ne pense pas encore au discours de concession ou au discours d’acceptation. J’espère que nous ne ferons qu’un de ces deux”, a-t-il indiqué. “Gagner est facile. Perdre n’est jamais facile, pas pour moi ce n’est pas le cas”, a ajouté Trump.

Il a également exprimé sa confiance quant à sa victoire dans la course électorale, citant des rassemblements de ses partisans, “comme dans l’histoire de ce pays, probablement dans l’histoire du monde, personne n’a jamais vu auparavant”. “Il y a une formidable unité. Personne n’a jamais vu ça”, a-t-il dit, cité par TASS.

Les élections américaines de 2020 sont prévues pour le 3 novembre. Dans tout le pays, les citoyens américains se rendent aux urnes pour élire 435 représentants à la Chambre, 35 sénateurs sur 100 au Sénat, ainsi que le président et le vice-président des États-Unis.

La course de novembre à la Maison Blanche oppose le candidat démocrate Joe Biden et son vice-président Kamala Harris au président sortant américain Donald Trump et au vice-président Mike Pence du Parti républicain. En outre, les électeurs décident de 13 gouvernorats étatiques et territoriaux américains, et de nombreuses autres élections locales sont en cours.