Elections américaines: ce que la Chine attend du prochain président des Etats-Unis

La Chine a également réagi aux élections américaines avec prudence et a appelé, dans tous les cas, à une plus forte communication entre les Etats-Unis et Pékin et également au respect mutuel dans les relations bilatérales.

“Nous avons toujours insisté sur le fait que la Chine et les États-Unis devraient renforcer la communication et les dialogues, gérer les différences et les divergences sur la base du respect mutuel, et élargir la coopération basée sur la réciprocité et les avantages mutuels”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin aux journalistes lors d’une conférence de presse à Pékin, selon le quotidien Chinese Global Times.

À propos de Joe Biden qui revendique la victoire aux élections, Wang a déclaré que « nous comprenons que le résultat de l’élection présidentielle sera déterminé conformément aux lois et procédures américaines. Nous répondrons conformément à la pratique internationale courante ». Sous l’administration Donald Trump, les relations américano-chinoises sont nées au milieu d’une guerre commerciale intense, les deux parties augmentant les tarifs.