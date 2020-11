Election américaine: «Nous détestons quand ils prétendent donner des leçons de démocratie au monde », Nicolas Maduro

Dans une sorte de plaisanterie, Maduro a quand même exprimé ce qu’il pense de ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis pendant le dépouillement des votes de l’élection présidentielle. Selon un rapport de Sputnik, il a indiqué qu’il était fatigué des tentatives des États-Unis de donner à d’autres pays des «leçons de démocratie» alors que leur propre système était si imparfait.

«Nous n’intervenons pas dans les affaires intérieures des États-Unis. Et nous détestons quand ils prétendent donner des leçons de démocratie au monde », a déclaré Maduro dans un discours télévisé alors que le Venezuela se prépare à organiser ses propres élections parlementaires le mois prochain.

Contrastant avec le retard persistant dans la publication des résultats du vote de mardi aux États-Unis, le président vénézuélien a ajouté que dans son pays, en revanche, «les résultats électoraux sont donnés le soir même des élections de manière exacte». Une façon pour Maduro de montrer à quel point il n’avait de leçon de démocratie à recevoir de Washington. On sait que les relations entre les deux pays sont au plus bas et les Etats-Unis ont tenté d’évincer en vain, Maduro.