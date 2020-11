Election américaine: Donald Trump appelle de nouveau à arrêter le décompte, Joe Biden maintient l’avance

La présidentielle du 3 novembre s’annonce comme l’une des plus judiciarisées des Etats-Unis. Bien avant que certains résultats soient contestés, les deux candidats ont fait appel à de nombreux juristes.

L’issue de l’élection présidentielle américaine est toujours suspendue à quelques Etats-clés où le décompte des voix est encore en cours, et la course trop serrée pour déclarer un vainqueur. Donald Trump, resté étonnamment silencieux ce matin n’a finalement pas résisté à un tweet. «ARRÊTEZ LE DÉPOUILLEMENT !», s’exclame le président sortant cet après midi (15h, heure du Bénin), semblant ainsi répondre au message laissé par son rival quelques minutes plus tôt.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Every vote must be counted. pic.twitter.com/kWLGRfeePK — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’écart s’est resserré en Géorgie au fur et à mesure du comptage de dizaines de milliers de bulletins envoyés par courrier, en faveur de Joe Biden​, mais il reste encore beaucoup de bulletins non dépouillés. D’abord distancé par Donald Trump, Joe Biden a progressivement repris pied avec le redémarrage des opérations de décompte. Fort de ce revirement, il s’est présenté devant la presse, mercredi après-midi, dans sa ville de Wilmington (Delaware).

Après le vote, les manifestations

Alors que le résultat de la présidentielle se fait toujours attendre, des manifestations ont lieu dans plusieurs villes américaines. À New York, ce sont des milliers de partisans de Joe Biden qui ont défilé, pour demander que « tous les bulletins de vote soient comptés », alors que des supporteurs de Donald Trump manifestaient à Detroit, dans le Michigan, ou à Phoenix, dans l’Arizona, pour exiger au contraire l’arrêt du dépouillement dans ces Etats-clés. Les médias américains ont annoncé mercredi après-midi que le Michigan avait été remporté par Joe Biden, rapprochant le démocrate des portes de la Maison Blanche.