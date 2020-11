Egypte – Sinaï: huit morts, dont un Français et six Américains, dans un crash d’hélicoptère

Huit membres de la Force multinationale d’observateurs dans le Sinaï égyptien, dont six Américains et un Français, ont perdu la vie jeudi dans le crash de leur hélicoptère, a-t-on appris de sources officielles.

Selon un communiqué de la Force multinationale chargée de surveiller la paix entre Israël et l’Egypte, huit membres de cette unité, à savoir six Américains, un Français et un Tchèque, ont perdu la vie ce jeudi 12 novembre 2020, dans le crash de leur hélicoptère.

« Nous enquêtons de manière active sur un incident impliquant un de nos hélicoptères », a déclaré depuis Le Caire, en Egypte, Brad Lynch, un haut responsable de cette force indépendante chargée de surveiller la paix entre Israël et l’Egypte et qui n’est pas liée à l’ONU. « À ce stade, il n’y a pas d’information indiquant que le crash n’était pas un accident », a-t-il ajouté.

Un membre américain de la force a survécu au crash et a été évacué pour recevoir des soins, selon le communiqué, qui précise que l’accident a eu lieu lors d’une “mission de routine près de Charm el-Cheikh en Egypte”.