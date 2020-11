Ecureuils: confiant pour la qualif, Olivier Verdon donne des nouvelles (Vidéo)

L’international béninois, Olivier Verdon, testé positif au Covid-19, a lancé un message, depuis son lieu de confinement, au peuple béninois, à ses coéquipiers en sélection et au staff des Écureuils du Bénin. Loin des yeux, l’ancien joueur de Sochaux, via son message vidéo dans la matinée de ce jeudi 12 novembre, a dit tout son attachement aux Ecureuils et ses attentes de cette double confrontation.

Le joueur absent pour la double confrontation contre le Lesotho s’exprime ainsi pour la première fois, depuis sa positivité au nouveau Coronavirus. Comme on peut le remarquer, c’est une occasion pour Olivier Verdon depuis son lieu de confinement de rassurer ses fans et sa famille qu’il se porte bien. ” Dans notre équipe, il y a eu 15 joueurs qui ont été testés positifs. Comme vous le voyez, tout va bien. Je suis en bonne santé et c’est dommage que je ne puisse pas venir. J’aurais vraiment aimé jouer ces deux matches pour défendre mon pays (Bénin). Mais bon ! Ce sont des choses qui arrivent…“, a déclaré le joueur surnommé Général Mental.

Poursuivant, le défenseur central de Ludogorets lance un message rempli d’énergie à ses autres coéquipiers et sélectionneur pour la qualif. “ J’ai confiance en équipe, j’ai confiance au coach (sélectionneur Miche Dussuyer et son staff) et je sais qu’on va ramener la qualification.“, peut-on retenir des premiers mots du béninois depuis son test positif au Covid-19.

Voir sur le lien ci-dessous le message vidéo de Verdon

https://twitter.com/hemjp30/status/1326847156653871110