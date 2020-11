Donald Trump: sa femme Melania en larmes le soir de l’élection présidentielle

La première dame Melania Trump était en larmes le soir de l’élection de Donald Trump pour des raisons surprenantes.

Donald Trump a été élu 45ème président des Etats-Unis le 8 novembre 2016. Une nouvelle qui avait fait pleurer Melania Trump. Cette révélation a été faite par l’auteur Michael Wolff à quelques heures de l’élection présidentielle américaine.

Sa fille et conseillère, Ivanka Trump, son fils, Donald Trump jr, et également son épouse, Melania Trump redoublent d’effort pour que le magnat de l’immobilier soit réélu. Or, à en croire l’auteur Michael Wolff, le clan Trump, et tout particulièrement la première dame Melania Trump ne voulaient pas vraiment l’élection du républicain.

“Un peu après 20H00 le soir de l’élection, quand la tendance inattendue – Trump pourrait finalement gagner – semble se confirmer, Don Jr. a dit à un ami que son père (…) ressemblait à quelqu’un ayant vu un fantôme”, a écrit le journaliste Michael Wolff dans son ouvrage “Le feu et la fureur : dans la Maison Blanche de Trump“.

“Melania était en larmes – mais pas de joie“, a précisé l’auteur pour qui l’actuelle First lady n’avait aucune ambition de s’installer à la Maison Blanche.