Donald Trump prédit «une grande victoire» et accuse les démocrates de «voler» l’élection

Donald Trump a prédit sa «grande victoire» à la présidentielle américaine, accusant les démocrates de tenter de la lui «voler», et a promis de s’exprimer dans la nuit de mardi à mercredi.

Le match est toujours aussi serré entre Donald Trump et Joe Biden, et le résultat final ne sera pas connu avec certitude avant de longues heures. Durant cette dernière heure, Donald Trump a engrangé plusieurs victoires importantes. Première d’entre elles : le républicain conserve la Floride et ses 29 grands électeurs. Le président actuel est donné gagnant dans le Montana, l’Iowa et l’Ohio. Son adversaire remporterait Hawaï et le Minnesota.

«Aujourd’hui, nous sommes en bonne voie pour gagner l’élection», s’est félicité Joe Biden. «Gardez la foi, nous allons gagner!» alancé l’ancien vice-président américain devant des partisans réunis en «drive-in» dans son fief de Wilmington, dans le Delaware. Il a toutefois reconnu qu’«il allait falloir attendre que chaque voix soit comptée».

Dans le même temps, Donald Trump a tweeté, prédisant «une grande victoire» et accusant les démocrates d’essayer de «voler» l’élection. «Nous ne le laisserons pas faire», a averti le président sortant qui prévoit de s’adresser aux Américains plus tard dans la soirée. Twitter a presque immédiatement signalé le tweet, mentionnant qu“une partie ou la totalité du contenu partagé dans ce Tweet est contestée et susceptible d’être trompeuse quant au mode de participation à une élection ou à un autre processus civique”.