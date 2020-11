Donald Trump ou Joe Biden ? les Américains aux urnes dans un pays sous tension

Près de 100 millions d’Américains avaient déjà déposé un bulletin par anticipation avant mardi, dernier jour du vote anticipé.

Des dizaines de millions d’Américains se rendent mardi aux urnes pour choisir entre Donald Trump et Joe Biden lors d’une élection présidentielle historique dans une Amérique divisée à l’extrême. Favori des sondages depuis des mois, Joe Biden, 77 ans, ancien vice-président de Barack Obama, espère enfin décrocher les clés de la Maison Blanche à sa troisième tentative.

Armé de son indéniable énergie sur les estrades, le président républicain sortant, 74 ans, qui a mené une campagne d’une agressivité inouïe, promet de son côté de créer de nouveau la surprise, comme en 2016. «Demain, nous allons une nouvelle fois écrire une page d’histoire», a-t-il lancé lors de son ultime meeting à Grand Rapids, dans le Michigan, évoquant une «magnifique victoire» à venir.

«J’ai le sentiment que nous allons vers une large victoire», avait lancé, quelques heures plus tôt, Joe Biden depuis Pittsburgh, la ville où il avait débuté sa campagne, il y a 18 mois. La campagne a été dominée par la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 230 000 morts aux États-Unis et s’est encore aggravée ces derniers jours.