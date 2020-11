Donald Trump: Melania envisage le divorce, leur contrat de mariage renégocié

Joe Biden a été élu président des Etats-Unis et déclaré vainqueur samedi 7 octobre 2020. Pendant ce temps, l’ex-première dame compte les minutes pour pouvoir enfin divorcer de son époux Donald Trump.

Melania Trump bientôt libre ? C’est la révélation faite par marosa Manigault Newman, une ancienne proche du couple interviewée par le Daily Maii. Selon elle, Melania Trump demandera le divorce de son mari une fois qu’il aura quitté la Maison Blanche.

“Melania compte les minutes qu’il reste à son mari avant de quitter la Maison Blanche, pour pouvoir enfin divorcer“, a confié Omarosa Manigault Newman, ex-collaboratrice de Donald Trump, ce samedi 7 novembre . A l’en croire, le mariage entre Donald et Melania Trump célébré il y a quinze ans et “arrangé” pour certains, touche à sa fin.

“Si Melania essayait de lui infliger l’humiliation ultime en le quittant pendant son mandat, il trouverait un moyen de la punir“, va-t-elle poursuivre. La même source précise avoir connu le couple Trump il y a dix-sept ans, un an avant leur mariage, après avoir participé à la télé-réalité de Donald Trump.

Un contrat de mariage renégocié?

Melania Trump aurait renégocié son contrat de mariage après l’investiture de son mari. Stephanie Wolkoff, ancienne conseillère et meilleure ami du couple Trump et l’auteure Mary Jordan ont fait des révélations dans la biographe The Art of Her Deal.

D’après eux, pendant que la First Lady disait avoir attendu cinq mois avant d’emménager à la Maison Blanche pour que son fils Barron termine son année scolaire, elle prenait le temps de “modifier l’arrangement financier” prévu en cas de divorce.

L’objectif est que leur fils obtienne une part équitable de la fortune du magnat de l’immobilier en cas de divorce.