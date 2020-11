Don Jazzy: “Je suis heureux même sans femme ni enfants”

Michael Ajereh, populairement connu sous le nom de Don Jazzy , directeur musical et producteur de renom, se dit être heureux, même sans mariage et sans enfants.

Il l’a fait savoir lors d’une conversation avec des journalistes le mercredi 26 novembre, tout en évoquant les moments forts de sa carrière et de sa vie. Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait épanoui, Don Jazzy a répondu: «À peu près, oui. Je vais bien et j’ai une belle entreprise. Ma famille est en bonne santé et confortable. Je sais que beaucoup de gens diraient que parce que je ne suis pas marié et n’ai pas d’enfants, cela signifie que je ne suis pas heureux. Mais je suis très content (rires). Je ne manque rien. Peut-être qu’à l’avenir, je commencerais à manquer de petits-enfants mais pour l’instant, je vais vraiment bien. Je me sens épanoui et reconnaissant. Je remercie Dieu“.

A lire aussi: Hommage à Diego Maradona: Emmanuel Macron s’invite au ballet

A la question de savoir quelles sont les leçons les plus profondes qu’il a apprises au fil des ans, le chanteur nigérian n’a pas eu la langue de bois. «J’ai beaucoup appris et il n’est peut-être pas si facile d’en choisir quelques-uns maintenant. J’ai toujours été une personne patiente et je crois qu’il faut frapper quand le moment est venu. Cela a toujours fonctionné pour moi. De plus, tout ce qui s’est passé dans ma vie me fait croire qu ‘«un bon nom vaut mieux que l’argent ou l’or». La personne qui a inventé ce dicton savait certainement ce qu’elle disait. J’ai conservé un bon nom et une bonne marque, et cela a toujours fonctionné pour moi. Si tout le monde pouvait être comme ça, ce serait un monde formidable”