DJ Arafat: Universal Music bafoue les droits de ses enfants, leurs mères passent à l’offensive

Les mères des enfants de DJ Arafat, notamment dénonce Universal Music Africa à qui elles reprochent d’avoir bafoué les droits de leurs enfants encore mineurs, depuis la mort du roi du couper décalé.

Madame Aurelia Dominique ATTA ODJE, Madame Aichatou BALLO et Madame Maryse Carmen YAO toutes trois mères des enfants de DJ Arafat s’insurgent contre le comportement d’Universal Music Africa.

Elles ont crié leur ras-le-bol dans un communiqué de presse rendu public ce lundi 30 novembre 2020. “Nous avons longtemps gardé le silence pour ne pas faire enfler la polémique dans une relation déjà compliquée avec la maison de disques Universal Music Africa, mais, en tant que mères, nous ne pouvons laisser plus longtemps cette entreprise bafouer les droits de nos enfants mineurs, héritiers de leur père DJ Arafat feu Ange Didier Houon“, ont-elles expliqué .

Selon le communiqué, Universal Music Africa – entreprise relevant de la multinationale du disque Universal Music Group, elle-même détenue par le groupe Vivendi et ses milliards d’euros de bénéfices annuels – ajoute de la peine à l’infinie souffrance de la perte du père et de l’être aimé. “Cette entreprise n’a jamais porté la moindre considération ni attention aux enfants et héritiers de DJ Arafat, préférant, en pratique, nier leur existence”, dénonce les mères des enfants de DJ Arafat.

Opaque sur les relations contractuelles

D’après le trio, la multinationale fait ce qu’elle veut avec le patrimoine artistique et l’image de feu DJ Arafat, reste opaque sur les relations contractuelles entretenues jusqu’à son décès par le défunt artiste, met ses héritiers à l’écart de toutes décisions, sort des titres posthumes (« Kong », « Péter les plombs ») sans même que les héritiers en soient informés. Mieux, indiquent t-elle, Universal Music Africa va jusqu’à utiliser la chanson « Péter les plombs » en supprimant les voix de DJ Arafat pour les remplacer par celle d’un artiste (Ténor) avec lequel il n’a pas collaboré sur ce titre.

Elle dénoncent également que Universal Music Africa a fait diffuser la vidéo posthume de DJ Arafat sur son Instagram le 25 novembre 2020, et qu’elles en ont appris l’existence par hasard. Mettant le public à témoin, elles informent que les décisions prises par Universal Music Africa ne sont guidées que par un dessein purement mercantile et intéressé, sans égard à la mémoire de DJ Arafat et au sort de ses enfants mineurs.

Les exigences des trois mères…

A travers cette sortie médiatique, les mères des enfants de DJ Arafat entendent mener le combat contre la multinationale Universal Music. “Nous le mènerons jusqu’au bout afin qu’elle respecte la loi ainsi que les droits de DJ Arafat et ses enfants”, ont-elles prévenu.

C’est pourquoi, elles exigent publiquement de la part d’Universal Music Africa, le respect des droits des héritiers de DJ Arafat notamment concernant les œuvres posthumes, la communication de tous les contrats de DJ Arafat, la communication de tous les comptes d’exploitation, un point sur son historique de carrière chez Universal Music Group, un point sur les activités commerciales menées après son décès (ventes de T-shirts et stickers), un point sur les exploitations en cours et passées.

Pour rappel, DJ Arafat est décédé dans un grave accident de moto laissant derrière lui des enfants qui constituent aujourd’hui ses héritiers.