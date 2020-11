Dj Arafat: torride, sa veuve Carmen Sama offre un gros plan de ses fesses aux internautes

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, a fait monter la température sur la toile. Sur Instagram, elle a posté l’une de ses photos qui met en exergue toute la grandeur de ses fesses.

Très active sur les réseaux sociaux, Carmen Sama se met toujours en valeur grâce à ses jolis looks. Et comme à son habitude, la jeune femme a encore fait fort à travers sa story Instagram. Dimanche, elle a posté une nouvelle photo qui a attiré l’attention de plus d’un.

Dans une robe moulante multicolore, elle a offert un gros plan de ses fesses aux internautes. Carmen Sama a d’ailleurs récolté plus de 40 000 «j’aime» avec cette nouvelle photo, en seulement quelques heures. La bombe a reçu une centaine de compliments.