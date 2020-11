DJ Arafat: sa soeur BB Carla accusée de vol

Un ami Ivoiro-Marocain de DJ Arafat a accusé BB Carla, la sœur du Daïshi, d’avoir volé son téléphone. Le vol a été annoncé dans une publication sur les réseaux sociaux.

Selon Vibe radio, la sœur de feu Dj Arafat, BB Carla, aurait piqué le téléphone portable d’un certain Ayoub, un proche ami de feu Dj Arafat. La trentaine environ, la victime soutenait financièrement BB Carla, ce, depuis le décès du Daishikan en Août 2019.

«Carla venait régulièrement me voir, je m’occupais d’elle en l’aidant financièrement et même régler ses ordonnances puisqu’elle est très malade», a confié M. Ayoub à Vibe radio.

«La petite Carla est venue chez moi à la maison hier, alors que je n’étais pas présent. Mon amie qui vit avec moi m’a appelé sur mon téléphone personnel pour me dire que Carla est là à la maison et qu’elle voulait me voir. Elle a indiqué que la petite voulait le transport 3000 frs pour rentrer à Yopougon où elle vit. J’ai dit à mon amie de lui remettre 5000 frs. C’est quand elle est allée chercher l’argent dans la chambre que la petite a pris mon second téléphone qui était resté dans la pièce principale de la maison et elle est partie»

