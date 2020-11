Dix (10) choses à savoir sur Diego Maradona

Agé de 60 ans, Diego Maradona a passé de vie à trépas ce mercredi, suite à un arrêt cardiaque dans sa maison de Tigre, où il vivait depuis une récente opération à la tête. Depuis l’annonce de son décès, les hommages ne cessent de pleuvoir des quatre coins du monde. L’UEFA a annoncé qu’une minute de silence sera observée lors des matchs de Ligue des champions et de Ligue Europa, prévus ce mercredi soir et jeudi.

Le gouvernement argentin a décrété trois (03) jours de deuil national pour honorer la mémoire de l’homme qui a fortement marqué l’histoire du football du pays. Samuel Eto’o, Didier Drogba et bien d’autres footballeurs, ont rendu hommage à l’illustre disparu. Pendant qu’on y est, nous vous proposons de découvrir les dix (10) choses à savoir sur « El Pibe De Oro« (Le gamin en or).

Voici quelques informations sur la légende du football:

1. Diego Armando Maradona est né le 30 octobre 1960 à Villa Fiorito, province de Buenos Aires, Argentine.

2. Il était cinquième des huit enfants élevés par Diego Sr. et Doña Tota

3. À 10 ans, Maradona a rejoint Los Cebollitas, une équipe de jeunes d’Argentinos Juniors, l’un des plus grands clubs d’Argentine.

4. Le summum de sa carrière est venu en tant que membre de l’équipe nationale argentine qui a remporté la Coupe du monde 1986.

5. Deux buts mémorables dans son histoire de carrière ont été quand il a marqué illégalement avec sa main gauche, ce que Maradona a affirmé plus tard était l’œuvre de «la main de Dieu» et le second ne nécessitait aucune aide surnaturelle autre que sa capacité à dribbler après un assaut de défenseurs pour trouver le fond du filet.

6. Maradona est le premier joueur de l’histoire du football à fixer deux fois les frais de transfert du record du monde, d’abord lorsqu’il a été transféré à Barcelone pour un record du monde à l’époque de 5 millions de livres sterling, et deuxièmement, lorsqu’il a été transféré à Naples pour un autre record de 6,9 ​​millions de livres sterling.

7. Il a lutté contre la toxicomanie pendant des années et a été placé en soins intensifs dans une clinique de Buenos Aires, où il a été traité pour des problèmes cardiaques et de tension artérielle.

8. Il est devenu père pour la première fois à l’âge de 25 ans lorsque sa petite amie, Cristiana Sinagra, a donné naissance à leur fils Diego Maradona Jr. le 20 septembre 1986 à Naples, en Italie. Diego Maradona l’a reconnu comme son fils en 2016.

9. Il est devenu père pour la deuxième fois à 26 ans lorsque sa petite amie [maintenant ex-épouse] Claudia Villafañe a donné naissance à leur fille Dalma Maradona le 2 avril 1987 à Buenos Aires, Argentine.

10. Il est également devenu père pour la troisième fois à 28 ans lorsque sa petite amie [désormais ex-épouse] Claudia Villafañe a donné naissance à leur fille Gianinna Maradona le 16 mai 1989 à Buenos Aires, Argentine.