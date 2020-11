Disparition d’un million de dollars des caisses de l’Union Africaine, une enquête ouverte

Selon Jeune Afrique, un million de dollars aurait disparu du compte du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) de l’Union Africaine présidée par Cyril Ramaphosa, qui a mis en place une commission d’enquête.

Une affaire louche serait entrain d’agiter l’Union Africaine. Selon le Magazine Jeune Afrique, le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs de l’UA est au cœur d’une enquête interne. Certains employés ont engagé un bras de fer avec leurs dirigeants, accusés, entre autres, de népotisme, de favoritisme ou de corruption.

Des documents rédigés en juillet par des salariés du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), dont a pris connaissance le Magazine panafricain, détaillent des allégations de « mauvaise gouvernance, corruption, népotisme, favoritisme […], menaces, chantage, intimidation et renvois arbitraires », au sein de l’UA.

« Le MAEP devrait être à la pointe de la promotion des valeurs de l’Union africaine [UA] comme le respect, la loyauté, l’intégrité, l’impartialité, la transparence, la responsabilité, l’efficacité et le professionnalisme. Pourtant, son secrétariat continental semble aller dans la direction tout à fait opposée », aurait été écrit dans les documents.

Selon le média, les documents ont été transmis au président de l’Union Africaine, Cyril Ramaphosa qui en occupe actuellement. Dans les documents, plusieurs accusations mettant le directeur général du secrétariat, le sud-africain Edward Maloka, ont notamment été détaillées. “Le processus de recrutement et de licenciement du secrétariat continental du MAEP est le plus cacophonique et non objectif que vous trouverez jamais dans les organes de l’Union Africaine“, notent les documents rapportés par Jeune Afrique.