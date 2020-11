Diego Maradona assassiné ? son médecin personnel inculpé pour homicide

Le médecin personnel de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, a été inculpé dans le cadre de l’enquête pour la mort de la star argentine, survenue mercredi dernier, son domicile et sa clinique ont également été perquisitionnés, d’après le journal argentin La Nación. Selon le journal, c’est un magistrat de la ville de San Isidro, Orlando Abel Díaz, qui a ordonné les perquisitions à la demande du parquet et après les déclarations de trois des filles du défunt, Dalma, Gianinna et Jana. Lesquelles ont demandé d’éclaircir le traitement que Luque administrait à leur père.

Maradona est décédé ce mercredi vers 12 heures, heure argentine, après avoir subi un arrêt cardiorespiratoire à son domicile de la ville de Tigre. Les ambulances n’ont pas pu le réanimer. Un drame survenu alors que le “Diez” poursuivait sa convalescence chez lui après une intervention chirurgicale (sans complication) pour soigner un hématome au cerveau.

Certains témoignages, provenant de l’entourage du défunt, font état d’une dispute entre Luque et Maradona. Le champion du monde de 1986 se trouvait chez lui à Tigre, localité à 30 km au nord de Buenos Aires, au moment de son décès. Il y résidait depuis le 11 novembre, après être sorti d’une clinique où il avait été opéré six jours plus tôt d’un hématome sous dural à la tête.