Deuil à la FBF: Floriane Afoutou s’en est allée

Elle s’en est allée dans la fleur de l’âge (35 ans, a-t-on appris). Selon une source proche de la défunte, elle avait été souffrante; mais s’était rétablie et a même repris ses activités.

A en croire notre source, elle a eu un malaise le samedi 14 novembre 2020. A la suite de séances de prières, elle a retrouvé ses esprits. Et une fois à l’hôpital, le dimanche, elle a été mise sous oxygène. Dès lors, elle a repris ses sens et même sur une question des soignants (comment on vous appelle ?), elle a répondu positivement.

Malheureusement, l’esprit de la mort va l’emporter tôt ce lundi matin à Kétou. Elle a ainsi fini sa mission et son combat sur terre, mais restera à jamais gravée dans l’histoire du Football féminin au Bénin.

La Fédération béninoise, suite à la triste nouvelle, à présenté, dans un courrier officiel, ses condoléances à la famille éplorée.

Notre rédaction présente ses condoléances à sa famille et la FBF.