Des dizaines de candidats à l’immigration meurent noyés au large de la Libye

L’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations (OIM), a rapporté jeudi qu’au moins 74 migrants ont perdu la vie dans un naufrage au large des côtes libyennes.

«Le bateau transportait plus de 120 personnes, dont des femmes et des enfants. Quarante-sept survivants ont été ramenés à terre par les garde-côtes et les pêcheurs, et 31 corps ont été retrouvés alors que la recherche des victimes se poursuit», a indiqué l’OIM dans un communiqué.

Selon les informations, le drame est arrivé lorsque le bateau qui transportait plus de 120 migrants, y compris des femmes et des enfants, a chaviré au large des côtes du port libyen d’al-Khums. Des pêcheurs et les gardes côte libyens ont réussi à en sauver quelques dizaines et les ramener sur la terre ferme. Il s’agit de la dernière tragédie d’une série d’au moins huit naufrages en Méditerranée centrale depuis le 1er octobre.