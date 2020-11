Démission du président du Kosovo Hashim Thaci

Le président du Kosovo Hashim Thaci, chef de la guérilla pendant la guerre d’indépendance du Kosovo de la Serbie dans les années 1990, a démissionné jeudi pour faire face à des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité devant un tribunal spécial basé à La Haye, rapporte The Associated Press.

Thaci a annoncé sa démission lors d’une conférence de presse jeudi à Pristina, la capitale du Kosovo. Il a déclaré qu’il prenait le pas “pour protéger l’intégrité de la présidence du Kosovo”. Thaci a été inculpé par un tribunal spécial du Kosovo basé à La Haye, aux Pays-Bas, qui a été mis en place pour juger les crimes présumés d’anciens chefs rebelles albanais. Un porte-parole du procureur de La Haye a déclaré à l’Associated Press qu’il n’avait aucun commentaire sur l’annonce de Thaci.

Thaci est l’un des nombreux politiciens qui ont été inculpés pour des crimes comprenant des meurtres, des disparitions forcées, des persécutions et des tortures. Parmi eux se trouve également un ancien président du parlement, Kadri Veseli, qui a également déclaré qu’il avait été mis en accusation par un juge et qu’il prévoyait de se rendre jeudi à La Haye.Trois autres anciens commandants de l’Armée de libération du Kosovo qui se sont battus pour l’indépendance de la Serbie ont été inculpés de crimes de guerre par le tribunal et un bureau du procureur spécial associé créé il y a cinq ans.