Décès de Rawlings: “Un grand leader manquera au Ghana, au Liberia et à l’Afrique”, George Weah

Ce jeudi 12 novembre 2020, Jerry John Rawlings, l’homme considéré comme celui qui a introduit le Ghana dans l’émergence et dans l’ère de la stabilité démocratique, est décédé à l’âge de 73 ans. Suite à cette disparition, George Weah, la star du football devenu président du Libéria, a exprimé sa douleur sut Twitter.

“Au nom du gouvernement et du peuple de la République du Liberia, et en mon nom propre, j’exprime ma plus profonde sympathie au gouvernement et au peuple du Ghana, à la famille Rawlings et à toute l’Afrique pour la mort d’un grand homme d’État, l’ancien président”, a déclaré l’ancienne star du ballon rond. Et de continuer, ” un grand leader manquera au Ghana, au Liberia et à l’Afrique. Le Libéria se souvient de son immense contribution à l’instauration et au maintien de la paix pendant les jours sombres de notre propre histoire.

Ghana, Liberia and Africa will miss a great leader. Liberia remembers his immense contribution to the attainment and sustainment of peace during our dark days of our own history. — George Weah (@GeorgeWeahOff) November 12, 2020

L’avènement de Jerry John Rawlings au pouvoir en 1979 et en 1981 était marqué par une gouvernance autoritaire. On lui reproche des exécutions d’officiers de l’armée, parmi lesquels le Général Frederick Akuffo qu’il a renversé lors du premier coup d’Etat. Jerry John Rawlings a pris le pouvoir à deux reprises par coup d’Etat militaire. Mais il est considéré comme celui qui a introduit le Ghana dans l’émergence et dans l’ère de la stabilité démocratique.