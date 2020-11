Décès de Jerry Rawlings: ses idées et ses sacrifices resteront toujours dans les mémoires, Muhammadu Buhari

Le décès tragique de l’ancien président du Ghana, Jerry John Rawlings, a attristé l’Afrique entière. Les voix s’élèvent de toute part pour saluer la mémoire de l’illustre disparu. Le président du Nigéria, Muhammadu Buhari, a exprimé jeudi ses condoléances au gouvernement et au peuple ghanéen

Rawlings est décédé jeudi 12 novembre 2020, à l’âge de 73 ans. Le président Buhari a indiqué que tout le continent africain manquerait cruellement les qualités exceptionnelles du grand ancien dirigeant du Ghana. Selon un communiqué de la présidence, Buhari pensait que la passion, la discipline et la force morale déployées par l’ancien dirigeant ghanéen pour repositionner le pays sur une période de plusieurs années ont continué à se répercuter sur tout le continent et au-delà.

Il a également salué le rôle unique que J.J. a joué dans le renforcement des institutions politiques dans son pays et en Afrique. «Le président Buhari se joint à la famille, aux amis et aux associés de l’ancien dirigeant ghanéen pour pleurer son départ», les assurant que les idées postulées par Rawlings, en particulier pour le développement en Afrique, et ses sacrifices en travaillant dans divers pays en tant qu’envoyé, car la paix et la démocratie resteront toujours dans les mémoires, rapporte This Day Live.