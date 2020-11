Décès de Jerry Rawlings: le président de la CAF Ahmad exprime sa tristesse

Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a présenté jeudi 12 novembre 2020, ses condoléances au président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, suite à la mort de l’ancien président, Jerry John Rawlings, a annoncé l’instance africaine dans un communiqué.

«Je suis choqué et attristé d’apprendre le décès de Son Excellence Jerry Rawlings. Je m’empresse de vous présenter, au nom de tous les membres du Comité exécutif de la CAF, mes plus sincères condoléances. Je sais que cette cruelle perte a apporté une immense douleur à tout le pays et j’aimerais que vous sachiez que nous partageons cette douleur. Que Dieu bénisse son âme et lui accorde miséricorde », a déclaré Ahmad dans son message de condoléance publié sur le site officiel de la CAF.

Agé de 73 ans, l’ancien président du Ghana et panafricaniste, Jerry Rawlings, est décédé dans la matinée de ce jeudi 12 novembre 2020. La cause de son décès n’a pas encore été établie, de sources officielles, mais selon certaines indiscrétions, il serait décédé de covid-19. Rawlings a dirigé le Ghana pendant une brève période en 1979, avant d’être le chef de l’État du Ghana en 1981. Il a été élu quatrième président du Ghana en janvier 1993 et ​​a démissionné en janvier 2001.