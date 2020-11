Décès de Diego Maradona: les adieux de Cristiano Ronaldo à la “main de Dieu”

Le monde du football pleure la disparition de Diego Armando Maradona, décédé ce mercredi 25 novembre des suites d’un arrêt cardio-respiratoire. Les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, de la part notamment des footballeurs, à l’image de Cristiano Ronaldo. La star portugaise a offert un dernier adieu à la “main de dieu”, partie rejoindre son créateur. «Aujourd’hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. Un des meilleurs pour toujours. Un magicien sans pareil. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, as. Tu ne seras jamais oublié”, s’est ému l’attaquant de la Juventus.

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Passé notamment par Boca Jrs, Barcelone et Naples, Diego Maradona a remporté la Coupe du monde 1986 avec l’équipe d’Argentine (91 sélections, 34 buts), dont il a été sélectionneur entre 2008 et 2010. Depuis septembre 2019, il occupait le poste d’entraîneur de Gimnasia, club de La Plata.