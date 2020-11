Décès de Diego Maradona: le monde du football pleure la mort de “la main de Dieu”

Deuil dans le monde du football. La star argentine, Diego Maradona, n’est plus. L’ancienne gloire de Naples s’est éteinte ce mercredi à l’âge de 60 ans. Récemment opéré “avec succès” au cerveau, le champion du monde 1986 a rendu l’âme, des suites d’un arrêt cardio-vasculaire. Sa mort a laissé sans voix la planète foot, et les réactions se succèdent sans interruption. Le Napoli a été le premier à réagir au décès de la légende du club de Sao Paolo. Maradona y a joué de 1984 à 1991, remportant notamment deux titres de champion d’Italie et une Coupe UEFA

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

L’hommage de la fédération argentine, avec qui Maradona a notamment gagné la Coupe du monde 1986 au Mexique.

Hasta siempre, Diego.



Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2020

L’hommage d’Argentinos Juniors, le premier club professionnel de Maradona.

L’hommage de Boca Juniors, avec qui Maradona avait été champion d’Argentine en 1981 avant d’y finir sa carrière de joueur.

L’hommage des Newell’s Old Boys, l’avant-dernier club de Maradona.

L’hommage de River Plate, le grand rival de Boca, où Maradona n’a jamais joué

L’hommage du Barça, où Maradona a joué de 1982 à 1984.