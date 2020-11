Déballage de la BBC sur Lady Diana: prince William s’oppose, Harry dans une posture de complicité

Le prince Harry a été accusé, ce jeudi 19 novembre 2020, de n’avoir pas soutenu son frère William dans sa lutte pour la vérité, lors de l’interview de Diana de la BBC.

Le prince William a salué l’initiative d’une enquête sur les allégations faites sur LAdy Diana. Selon The Sun, Martin Bashir aurait falsifié des documents pour convaincre Diana de participer à la grillade Panorama de 1995.

Mais les observateurs royaux ont déclaré que le silence prolongé d’Harry sur l’affaire jette une ombre supplémentaire sur la relation des frères.

Prince Harry dans une posture de complice?

Pendant ce temps, Harry a soutenu son épouse Meghan lors de sa campagne de confidentialité contre le Mail dimanche pour la publication d’une lettre qu’elle a écrite à son père. Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, a déclaré: «Le silence de Harry en dit long. Il tient normalement tellement à faire connaître ses opinions – pourquoi ne l’a-t-il pas fait dans ce cas et s’est tenu aux côtés de son frère pour partager la responsabilité.

Pour elle, c’est étrange que le prince Harry n’ait pas parlé de l’affaire de la BBC et de Bashir car il a beaucoup parlé d’autres choses récemment. «Harry devrait vraiment se relever et oublier les retombées avec son frère. Ils devraient se tenir côte à côte sur celui-ci.”, a-t-elle souhaité.

Prince William ne démord-il pas?

De son côté, le prince William a eu des entretiens privés avec des hauts dirigeants de la BBC au cours des deux dernières semaines. Il s’est exprimé mercredi après que la société a cédé à des pressions majeures en nommant un juge pour mener une enquête indépendante.

Dans une déclaration publiée via le palais de Kensington, William a accueilli «provisoirement» l’enquête Lord Dyson et a déclaré qu’elle devrait «aider à établir la vérité» derrière les actions de Bashir et Panorama.

Dans ladite interview publiée en novembre 1995, faisant référence à la relation de Charles avec Camilla Parker Bowles, Diana a déclaré: “Nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu encombré.” Elle a également affirmé que Charles ne ferait pas un bon roi.

Diana avait rendu visite à Eton la nuit avant l’émission pour avertir William et Harry. Quelques semaines après l’entrevue, la reine a ordonné à Charles et Diana, qui étaient alors séparés, de divorcer.

La raison du divorce de Charles et Diana

La biographe royale Penny Junor a déclaré: «L’interview de Panorama a été le déclencheur de tant de choses et sans cela, Diana et Charles pourraient encore être ensemble. Elle a beaucoup regretté d’avoir fait l’interview une fois qu’elle a réalisé les retombées pour ses fils”. A en croire la biographe, il ne fait aucun doute que ce fut une période difficile pour William. Il ajoute: “Il est intéressant et significatif qu’il se sente aussi fort que lui et je ne suis pas surpris”.

D’autres sources indiquent que Lady Diana était très vulnérable et manipulée et des gens ont profité d’elle. Le frère de Diana, Earl Spencer, a affirmé que Bashir, 57 ans, lui avait montré de faux relevés bancaires pour aider à sécuriser l’interview.

Le Directeur général Tim Davie a déclaré: «La BBC est déterminée à découvrir la vérité sur ces événements. Lord Dyson est une personnalité très respectée qui dirigera un processus approfondi. Lord Dyson, ancien maître des rôles, s’est juré d’être «à la fois complet et juste».