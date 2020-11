“Dans ce Bénin, tout le monde ne peut se laisser convaincre longtemps par l’illusion”, Fred Houénou

L’ex conseiller technique au ministère de la communication et des postes, Fred Houénou est préoccupé des orientations politiques du Bénin.

Lors d’une rencontre qu’il a tenue ce mercredi 4 Novembre 2020 avec les militants et sympathisants du parti Rassemblement pour la République, l’acteur politique a laissé exprimé son cœur sur l’avenir du pays.

A Lire aussi: Bénin – Lycée agricole de Djougou: les excuses d’une délégation d’élèves à l’administration

Cette rencontre qu’il a convoquée pour exprimer à ses “lieutenants” sa reconnaissance pour les combats politiques menés ensemble a vite pris l’allure d’un appel à plus d’engagement. Les orientations politiques données au Bénin depuis quelques années interpelle l’acteur politique qui sent l’appel pressant de se réengager au nom du pays et au nom de sa jeunesse.

“L’amitié qui nous lie m’engage. Elle m’engage à vous dire toujours la vérité sur notre pays. Elle m’engage à vous parler avec le coeur. A vous dire des choses que je porte en moi et que l’on n’a pas forcément l’habitude d’exprimer dans des discours politiques.” a martelé Fred Houénou

L’enjeu, qui justifie notre engagement, a-t-il poursuivi, c’est le Bénin si immense mais pauvre aussi. Un Bénin qui selon lui se laisse piéger sans fin depuis des décennies par “l’illusion de la croissance à crédit , sur fond d’explosion de la dette publique et de déficits sociaux.“

Tout le monde ne peut se laisser convaincre longtemps par l’illusion

L’effort du développement du pays tel que pensé par les acteurs actuels ne semble pas rassurer le jeune acteur politique quant à l’avenir du pays. Ce développement ou du moins cette illusion de croissance qui se fonde sur du crédit ne semble pas le convaincre.

“Un Bénin qui refuse de faire l’effort de compétitivité économique et d’industrialisation que requiert le monde d’aujourd’hui. Mais dans ce Bénin, tout le monde ne peut se laisser convaincre longtemps par l’illusion.” affirme-t-il.

A croire Fred Houénou, le Bénin ne peut être redressé que par la diffusion de nouvelles idées et l’engagement persévérant de nouveaux visages. Et c’est l’enjeu qu’il impose à sa formation politique.

Pour ce faire, il a besoin de l’engagement de ceux qui ont été toujours au cœur de ses combats politiques. C’était l’objectif de la rencontre de ce mercredi 4 Octobre.

Une rencontre qu’il a souhaité afin que son parti politique s’engage pour ce Bénin de demain car estime-t-il, les yeux de ses compatriotes commencent pas se dessiller.

Ils ont alors besoin que des femmes et des hommes déterminés leur proposent une espérance courageuse, lucide, crédible, indique-t-il avant d’implorer ses militants à l’aider dans cet objectif.