Dani Alvès règle ses comptes avec le Barça

Quatre ans après son départ du Barça, Dani Alvès en veut toujours à son ancien club. Le Brésilien estime avoir été jeté dehors comme de la merde.

Débarqué au Barça en 2008, Dani Alvès a passé huit ans chez le club blaugrana. Huit longues années couronnées de nombreux titres et un rôle primordial dans la conquête du club catalan. A l’été 2016 alors qu’il venait de boucler ses 33 ans, le latéral brésilien a été appelé à trouver un autre point de chute. En fait, le contrat du joueur était arrivé à terme mais le Barça avait refusé de le prolonger. Un gros coup porté contre lui, selon l’Auriverde, qui n’a toujours pas digéré cette situation, plus de quatre ans après.

A lire aussi: « Ignorant et pas respectueux », un ancien de la Juventus attaque Cristiano Ronaldo

« J’avais le Real et je suis venu ici, au Barça. Et on me faisait partir par la porte de derrière… Ce fut un manque de respect et je suis parti avant qu’ils ne me dégagent. S’ils m’avaient traité comme ils auraient dû le faire, je serais encore ici, j’aurais pu prendre ma retraite ici », a-t-il ainsi expliqué au micro de RAC 1. Parti à la Juventus puis au PSG, l’ancien sévillan avait espéré que les dirigeants catalans le rappelleraient. Mais c’était sans compter sur la direction du Barça qui avait fait une croix sur le joueur. « Ils avaient besoin de moi mais il n’ont pas eu les couilles de reconnaître qu’ils s’étaient trompés avec moi », a-t-il ajouté.

Pas étonné pour Messi

Et le latéral de 37 ans n’en avait pas terminé avec son ancien club et ses dirigeants, récemment contraints à la démission. « Le Barça essaie d’être une équipe commerciale au lieu d’être une équipe avec de la personnalité» , estime le Brésilien. «Avant, ils recrutaient les joueurs dont ils avaient besoin et qui correspondaient à la philosophie du club. Là ils ont fait signer un tas de gens qui n’ont pas l’identité Barça. Beaucoup de joueurs se battent valeureusement mais ils ne défendent pas l’identité du club », a-t-il poursuivi.

A lire aussi: Europa League: Ludogorets s’incline face à Tottenham, Olivier Verdon impuissant

Dani Alvès n’a pas manqué d’évoquer le vrai faux-départ de son ancien coéquipier Lionel Messi. Une situation qui n’étonne guère le latéral brésilien qui a toutefois rappelé avoir adressé un message au sextuple Ballon d’or qui n’a visiblement pas apprécié. « Quand ils cherchaient à me mettre dehors, il m’avait dit ‘où seras-tu mieux qu’au Barça?’. Et quand l’histoire est sortie cet été, je lui ai dit la même chose. Il ne m’a pas répondu. Mais la différence, c’est qu’ils voulaient me dégager, lui non », a-t-il révélé.