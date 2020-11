Cyclisme – Grand Prix Chantal Biya Etape 1: le Rwandais Mugischa vainqueur, le Béninois Ricardo surprend

La première étape du grand prix cycliste international Chantal Biya a été gagné par le Rwandais Moïse Mugischa. Pour cette première étape, un Critérium de 95,9Km à Douala, le vainqueur a eu besoin de 2h15’41”. Ricardo Sodjedé (19 ans), premier Béninois 40e sur 58 coureurs a franchi la ligne d’arrivée après 2h16’40” (59″ de retard sur le leader). Inédit pour un gamin qui en est à sa première sortie et qui se colle déjà aux pros.

Rémi Sowou 2e béninois loge à la 47e place (08’19” de retard sur le vainqueur). Derrière lui, on retrouve respectivement Sagbo Emmanuel (50e), Idiwane Ahouandjinou (51e) et Abdoul Bashiki (52e). Cependant, Romuald Soudji a abandonné et n’a pas été classé en raison d’une chute. Il a avant son abandon ” fait retarder ses coéquipiers qui l’on attendu.”, nous a confié une source sur le tour. Ce dernier a été vu sur une photo avec plusieurs bandages et quelques parties de la peau ouverte. Toutefois, “il va bien, se déplace et a le contrôle tous ses sens.”, a rassuré notre source.

La performance de Ricardo Sodjedé a été une satisfaction pour le patron du Cyclisme au Bénin Hazoumè. Ce dernier n’a pas caché sa joie via une phrase publiée sur les réseaux sociaux. “Je suis ému par ce que ce gamin (27e/32 au classement des jeunes meilleurs coureurs) vient de faire pour sa première sortie“.