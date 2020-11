Cristiano Ronaldo vers le PSG: un nouveau élément confirme le dossier

La rumeur concernant Cristiano Ronaldo vers le Paris Saint-Germain fait parler depuis plusieurs jours, et de nombreuses personnalités du football évoquent cette possibilité. D’après les informations dévoilées récemment, la Juventus aurait décidé de se séparer de sa star portugaise, à cause des problèmes financiers liés à la crise.

À cela, la Sexta, chaîne d’information espagnole, ajoute que Jorge Mendes, l’influent agent du joueur, aurait déjà pris contact avec tous les clubs susceptibles d’accueillir son poulain à l’issue de la saison, le PSG compris. D’autant que le club de la capitale pourrait bien perdre Kylian Mbappé à l’été 2021. De plus, selon les informations d’Eduardo Inda, le directeur d’OK Diario, Jorge Mendes aurait bien proposé de nouveau les services de CR7 au PSG ces dernières semaines.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec CR7, les Bianconeri ont besoin d’argent et miseraient sur la vente du Portugais pour renflouer un peu les caisses. Déçu globalement du niveau de la Serie A et de l’élimination de la Juventus Turin face à l’OL en Ligue des Champions la saison passée, CR7 reste un joueur très ambitieux et souhaite évoluer dans une équipe capable de remporter la C1. Auteur de son 102ème but en sélection lors de la victoire du Portugal en match amical face à Andorre ce mercredi soir (7-0), l’ancienne star du Real Madrid ne serait pas insensible au projet du PSG et à la possibilité de jouer aux côtés de Neymar ou encore Kylian Mbappé.