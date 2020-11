Cristiano Ronaldo: “Je suis de retour”

Buteur dimanche soir pour son grand retour en Série A, Cristiano Ronaldo s’est dit très heureux de retrouver à nouveaux le chemin des filets. Le Portugais promet du lourd pour la suite du championnat.

Après plusieurs semaines en isolement pour se faire traiter du coronavirus, Cristiano Ronaldo a signé dimanche soir son grand retour sur le terrain. Lancé en seconde mi-temps lors du match Spezia-Juventus (1-4) en 6è journée de Série A, le Portugais s’est illustré de la plus belle des manières en marquant un doublé. Deux superbes buts, dont est fier la star bianconero.

Au micro de ‘Sky Sport’ en fin de rencontre, Cristiano Ronaldo s’est dit très heureux d’être de retour et a même parlé de lui à la troisième personne : “Cristiano est de retour, et c’est le plus important”. “Jouer me manquait beaucoup mais, par chance, je n’ai eu aucun symptôme et j’allais bien. Je suis de retour comme avant, et j’espère récupérer mon meilleur état physique. J’ai été arrêté longtemps”, a confié le joueur portugais.

Le quintuple Ballon d’Or a aussi évoqué les options de la Juventus Turin pour remporter le titre cette saison : “Le championnat est compliqué mais c’est bon, il y a plus de concurrence. Milan fait les choses bien, mais nous devons aussi faire attention à Naples, la Lazio et d’autres équipes”.