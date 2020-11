Crise politique: Nana Akufo-Addo prêt pour une médiation en Côte d’Ivoire

Le président du Ghana et, par ailleurs, président de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Nana Akufo-Addo, s’est porté volontaire pour conduire une médiation en Côte d’Ivoire.

Malgré les appels de la communauté internationale et des organisations de la sous-région au respect de l’ordre constitutionnel et au dialogue en Côte d’Ivoire, la décrispation des tensions politiques ivoiriennes peine à être observée. L’arrestation des opposants cette semaine, a rendu la tension plus électrique et l’atmosphère de la méfiance très accrue.

Dans ce climat délétère, le président ghanéen et, par ailleurs, président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, s’est porté volontaire pour conduire une médiation en Côte d’Ivoire. Le chef de l’Etat ghanéen veut apporter sa touche diplomatique à la crise ivoirienne dans l’espoir de trouver une issue favorable et pacifique dans l’intérêt supérieur de la Côte d’Ivoire.

Pour rappel, Nana Akufo-Addo était en Côte d’Ivoire en octobre dernier pour une mission de bons offices de la CEDEAO, au cours de laquelle il s’est entretenu avec les différents acteurs de la vie politique ivoirienne. L’essentiel de son message était: un scrutin transparent et apaisé dans les normes démocratiques.