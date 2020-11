Crise politique ivoirienne: “la France doit agir sans attendre”

“La situation en Côte d’ivoire inquiète au plus haut point, et laisse entrevoir les pires situations, ravivant les traumatismes d’une confrontation violente, voire d’une guerre civile”, indique dans sa note le député Français, Jean-Paul Lecoq, qui estime qu’il n’est souhaitable pour personne que l’Etat ivoirien s’effondre dans une effusion du sang.

Par conséquent, poursuit-il, il est nécessaire que la diplomatie française puisse œuvrer en faveur d’une médiation par l’intermédiaire de l’ONU en lien avec l’Union Africaine, pour sortir de cette crise par les mots, et non par la répression, les armes et la violence.

“La France doit agir sans attendre”

Notant qu’une telle médiation diplomatique ne peut se faire sans l’opposition politique ivoirienne qui a appelé à la désobéissance et au boycotté actif de la présidentielle, Jean-Paul Lecoq affirme que la séquestration, le musellement et l’oppression de l’opposition par le gouvernement en place ne fera qu’aggraver la situation actuelle du pays. “Monsieur le ministre (Jean-Yves Le Drian), la France doit jouer un rôle, non pas celui de l’ingérence comme il y a dix ans, mais de puissance diplomatique au service de la paix, de la justice et de la démocratie”, ajoute le document.

Pour Jean-Paul Lecoq, “la France doit agir sans plus attendre pour qu’Alassane Ouattara dialogue avec l’opposition pour combler, autant que faire se peut, le vide démocratique créé par cette élection présidentielle inconstitutionnelle plutôt que de la réprimer“. Cette solution, dit-il, semble la plus propice à l’apaisement de la situation actuelle de la Côte d’Ivoire.