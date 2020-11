Crise en Ethiopie: Goodluck Jonathan se prononce

L’ancien président nigérian Goodluck Jonathan s’est prononcé sur la situation actuelle qui prévaut en Ethiopie. Il espère que le pays trouvera incessamment la paix.

“L’Éthiopie est le berceau de la vie et de la civilisation humaines. Il y a 3500 ans, Moïse a trouvé refuge dans les frontières paisibles de Sheba. Il y a 1400 ans, les compagnons du prophète Mohammed (SAW) ont trouvé refuge dans la félicité de l’Abyssinie”, a rappelé l’ancien président du Nigéria, Goodluck Jonathan. “J’espère que, alors que l’Éthiopie a autrefois donné la paix au monde, elle trouvera la paix à l’intérieur de ses frontières et continuera d’être une vitrine africaine de paix et de prospérité”, souhaite-t-il.

A lire Aussi: Ethiopie: les forces du Tigré annoncent avoir «complètement détruit» une division de l’armée fédérale

Le conflit en Ethiopie a éclaté le 04 novembre après ce que le gouvernement a décrit comme une attaque surprise contre les troupes fédérales par les forces du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), le parti politique qui contrôle le Tigré. Le gouvernement d’Abiy Ahmed a lancé en novembre une offensive contre la région dissidente tenue par le Front de libération du peuple du Tigré.

Samedi dernier, le gouvernement avait affirmé que l’armée avançait vers Mekele et avait pris le contrôle de plusieurs villes, dont Aksoum et Adigrat, à quelques 117 km au nord de la capitale régionale. Ce mardi, les forces du Tigré annoncent avoir «complètement détruit» une division de l’armée fédérale