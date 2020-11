Crise électorale de 2020 en Côte d’Ivoire: plus de 3 200 réfugiés ont déjà fui le pays (HCR)

Dans une publication effectuée ce mardi 03 novembre 2020, le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, dénombre plus de 3 200 personnes ayant fui la Côte d’Ivoire pour se réfugier dans des pays voisins. Les concernés disent avoir peur de la montée de la violence dans le pays, en raison de la crise liée à la présidentielle 2020.

Les violentes manifestations qui ont éclaté en Côte d’Ivoire depuis quelques semaines ont contraint plusieurs personnes à quitter le pays. “En date du 2 novembre, plus de 3 200 réfugiés ivoiriens étaient arrivés au Liberia, au Ghana et au Togo. La plupart sont des femmes et des enfants originaires des régions de l’ouest et du sud-ouest de la Côte d’Ivoire”, signale le HCR.

A lire aussi : Insécurité au Mali : le HCR donne de nouvelles directives

Parmi les nouveaux arrivants, figurent d’anciens réfugiés ivoiriens récemment rapatriés et contraints de fuir une nouvelle fois. Nombreux sont ceux qui disent craindre d’être pris au piège par la montée de la violence.

Au nombre des 3 200 réfugiés, 2 600 se sont retrouvés au Liberia par “plusieurs points d’entrée le long de la frontière commune avec la Côte d’Ivoire”. Le HCR fait constater l’hospitalité offerte aux déplacés par les communautés locales. “Les communautés locales accueillent les nouveaux arrivants et partagent leurs ressources limitées et leurs logements”, relève l’Agence.

Quelque 600 réfugiés au Ghana

Quelque 600 ivoiriens se sont déplacés vers le Ghana pour y trouver refuge. Selon le HCR, ils sont pour la plupart originaire de Niable, une ville ivoirienne située à moins de cinq kilomètres de la frontière ghanéenne. Hier lundi 02 novembre 2020, près de la moitié de ceux-ci a demandé à regagner leur terre natale, ayant appris que le calme est revenu dans la région.

A lire aussi : Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara, un président mal élu?

Le HCR remercie les gouvernements des différents pays qui ont accepté accueillir ces réfugiés sur leurs terres. “Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et les autres partenaires de la région sur des plans d’urgence pour le cas où les mouvements de réfugiés en provenance de la Côte d’Ivoire devaient s’accélérer”, prévoient les autorités du HCR.

Pour rappel, en 2011, plus de 300 000 Ivoiriens avaient été obligés de fuir vers d’autres pays, en raison de la crise électorale. Cette crise avait fait déplacer à l’intérieur du pays plus d’un million de personnes et occasionné la mort de plus de 3000 Ivoiriens.