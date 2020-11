Covid-19: légère progression du nombre de cas positifs au Bénin à la date du 21 nov.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié le 21 novembre 2020, un nouveau bilan sur l’évolution de la Covid-19 en dans les pays africains. Pour le compte du Bénin, on note une légère progression du nombre de cas positifs.

Selon le bilan de l’OMS, au 21 novembre 2020, le Bénin compte 2 916 cas positifs de Covid-19. Une différence de 32 cas comparativement au dernier bilan présenté par les autorités sanitaires béninoises. Le nombre de mort est resté à 43 cas, comme l’a signifié le bilan disponible sur le site du gouvernement.

Au 21 novembre, l’institution internationale dénombre plus de 2 000 000 de cas de Covid-19 en Afrique. Sur ce nombre total de cas positifs, on note plus de 1 700 000 guérisons associées et 48 000 décès signalés.