Covid-19: des Béninois arrêtés en France, pour “faux et usage de faux”.

Un réseau de fabricants de faux certificats de tests négatifs au Covid-19 a été démantelé jeudi 06 novembre. L’enquête ouverte a permis à la police de mettre la main sur 07 personnes, des Béninois et Camerounais, accusés de “faux, usage de faux et complicité d’escroquerie”.

Sept présumés faussaires, des Béninois et Camerounais, ont été mis aux arrêts dans le cadre du démantèlement d’un réseau de vente de faux certificats de tests négatifs au Covid-19. Selon AFP, les documents falsifiés étaient vendus illégalement à des voyageurs à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Dans les téléphones des présumés faussaires, la police a découvert “plus de 200 faux certificats négatifs, faits sur place et permettant d’embarquer sur des vols internationaux”, rapporte France Tv.

Selon le parquet de Bobigny, les mis en cause donnent les faux certificats aux voyageurs contre une somme allant de 150 à 300 euros. Les faussaires utilisent des logiciels pour modifier des informations sur le certificat. “C’est un document qu’ils ont scanné et porté sur ordinateur. A parti des logiciels de retouche photo, ils ont modifié certains aspects du document”, a expliqué Julien Gentile, Directeur de la police aux frontières de Roissy et du Bourget. Les mis en cause pourraient être condamnés à cinq ans de prison et 375 000 euros d’amende.