Covid-19 au Bénin: 02 nouveaux décès et 62 nouveaux cas positifs enregistrés

L’Organisation Mondiale de la Santé a présenté un nouveau bilan de la Covid-19 en Afrique, ce mercredi 04 novembre 2020. Le tableau sanitaire montre de nouveaux cas positifs et de décès dans plusieurs pays, dont le Bénin.

Selon le bilan de l’OMS au 04 novembre, le Bénin compte désormais 43 décès liés à la Covid-19 et un total de 2 745 cas confirmés. Le dernier bilan publié le 29 octobre 2020, par les autorités sanitaires locales, affichait 41 décès, 2 683 cas confirmés, 2 455 guéris et 187 personnes sous traitement.

Sur le plan africain, l’OMS annonce à la date du 04 novembre 2020, plus de 1 800 000 cas confirmés de Covid-19 avec plus de 1 400 000 guérisons associées et 43 689 décès signalés.