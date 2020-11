Coupe du Monde 2002: le magnifique but de Pape Bouba Diop contre la France (Vidéo)

Décédé ce dimanche 29 novembre des suites d’une longue maladie à seulement 42 ans, Papa Bouba Diop laisse une tonne de bons souvenirs. Notamment au Sénégal, où il a marqué la sélection nationale, et en France, où son passage à Lens a été plus qu’apprécié.

Un des cadres de la génération dorée de 2002, Bouba Diop s’est distingué par son but inscrit contre la France lors du match d’ouverture de la Coupe du Monde 2002 à Séoul en Corée du Sud. Une réalisation qui est la première de l’histoire du Sénégal au Mondial.

Sur un centre d’El-Hadji Diouf, le n°19 avait repris le ballon une première fois mais avait vu sa tentative repoussée par Fabien Barthez. Mais le ballon était revenu sur lui et il n’avait pas manqué l’offrande. Les Tricolores ne sont jamais revenus.

Une victoire qui avait lancé l’incroyable et inattendue aventure des Lions de la Teranga en Corée du Sud et au Japon. Menée par sa vigie du milieu de terrain et d’autres grands talents (El-Hadji Diouf, Henri Camara), la génération dorée du foot sénégalais avait atteint les quarts de finale du Mondial avant d’être éliminée par la Turquie en prolongation.