Coup dur pour le Barça: le verdict est tombé pour Ansu Fati (médias)

Victime d’une grosse blessure au ménisque samedi lors du match face au Bétis (5-2), Ansu Fati serait indisponible entre quatre et six mois, selon la presse espagnole.

Coup dur pour le FC Barcelone et sa jeune pépite Ansu Fati. Auteur d’un fantastique début de saison avec les Blaugranas à seulement 18 ans, le gamin de la Masia a été stoppé net samedi après-midi au Camp Nou contre le Bétis. Une grave blessure au ménisque qui va devoir nécessiter une opération comme le rapporte la majorité des médias espagnols depuis hier. Restait à connaître la durée de son indisponibilité.

Ce matin, Mundo Deportivo dévoile quelques pistes pour cela. Selon le type d’opération que va subir Fati, son arrêt pourrait osciller entre 6 semaines et 5 mois ! Un coup dur. Pour As, les dés en sont même jetés et l’international espagnol ne verra pas les terrains durant 4 mois. Le Barça se retrouve orphelin de sa pépite