Coup dur pour la Juventus, la santé de Cristiano Ronaldo inquiète

Pendant que le Portugal s’apprête à recevoir la France samedi prochain, Cristiano Ronaldo souffre d’une blessure à la cheville droite, selon son entraîneur Andrea Pirlo.

La Lazio Rome et la Juventus Turin n’ont pas pu se départager (1-1), dimanche, à l’occasion de la 7e journée de la Serie A. La Juventus, qui se dirigeait vers la victoire grâce à un but de Cristiano Ronaldo, a été rejointe dans le temps additionnel (1-1). Sorti en boitant à la 76e minute et remplacé par Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la Juventus Turin, souffre bien de la cheville droite.

En effet, Cristiano Ronaldo a quitté le terrain à une quinzaine de minutes du terme, lors de la rencontre entre la Lazio et la Juventus. Le Portugais a ressenti une douleur à la cheville, après un choc avec Luiz Felipe. Il a donc été remplacé par Andrea Pirlo et, à en croire Sport Mediaset, aurait confié en sortant : « J’ai senti ma cheville tourner ».

CR7 a ainsi assisté depuis le banc au faux pas des siens, qui ont laissé la Lazio venir arracher le match nul en toute fin de match, mais sa santé inquiète déjà. « Cristiano Ronaldo est fondamental pour nous mais aussi pour toutes les équipes dans lesquelles il a joué », a expliqué Pirlo, lors de la conférence de presse d’après-match, d’après DAZN. « Il a eu un problème à la cheville et j’ai dû le sortir. Mais ceux qui sont rentrés ont fait de bonnes choses ».

L’international portugais (35 ans) devrait passer prochainement des examens alors qu’il doit rejoindre sa sélection pour la trêve internationale. Le Portugal recevra la France samedi prochain en Ligue des nations, après un match amical contre Andorre mercredi.